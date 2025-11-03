Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi

WENCHANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusunu gönderdi.

Pazartesi günü Beijing saatiyle 11.47'de modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-46 uydusu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla girdi.

Uydu, özellikle afet önleme ve yardım, arazi kaynakları araştırmaları, hidroloji, meteoroloji ve diğer ilgili alanlarda kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 605'inci görevi oldu.