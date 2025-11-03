Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin, Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 roketi ile Yaogan-46 uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı.
WENCHANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusunu gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 11.47'de modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-46 uydusu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla girdi.
Uydu, özellikle afet önleme ve yardım, arazi kaynakları araştırmaları, hidroloji, meteoroloji ve diğer ilgili alanlarda kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 605'inci görevi oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel