Çin, Yeni Şıyan Sınıfı Uydu Görevini Başarıyla Gerçekleştirdi

Çin, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojilerinin test edilmesi için tasarlanan 'Şıyan-30 01' ve 'Şıyan-30 02' uydularını uzaya fırlattı. Uydu fırlatışı, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 598. başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojilerinin test edilmesi için tasarlanan "Şıyan" sınıfı iki uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıyan-30 01" ve "Şıyan-30 02" uyduları, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 598. başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojileri için yapılan deneme ve yörünge testlerinde kullanılıyor.

İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından halen 50'si yörüngede aktif bulunuyor.

