Çin, Yeni Nesil İnsanlı Uzay Aracını Başarıyla Test Etti
Çin, Mengzhou adlı yeni nesil insanlı uzay aracını sıfır irtifada gerçekleştirilen fırlatma kaçış testiyle başarılı bir şekilde test etti. Bu test, insanlı Ay keşif programı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
1. ANONS (Türkçe): YU JIAM, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Mengzhou yeni nesil insanlı uzay aracı testinden görüntüler
Çin salı günü yeni nesil insanlı uzay aracı Mengzhou ile sıfır irtifada gerçekleştirdiği başarılı fırlatma kaçış testiyle insanlı Ay keşif programında önemli bir adım attı.
ANONS (Türkçe): YU JIAM, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin salı günü yeni nesil insanlı uzay aracı Mengzhou ile sıfır irtifada gerçekleştirdiği başarılı fırlatma kaçış testiyle insanlı Ay keşif programında önemli bir adım attı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel