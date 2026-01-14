Çin, Uzun Yürüyüş-8a Roketiyle Uzaya Yeni Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketi ile 18 alçak yörünge internet uydusunu başarıyla uzaya fırlattı. Roket Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı.
WENCHANG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle yeni bir internet uyduları grubunu uzaya gönderdi.
Roket, salı günü Beijing saatiyle 23.25'de ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı. Roketin taşıdığı 18. alçak yörünge internet uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel