Çin Yeni Bir İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin Yeni Bir İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin, Hainan'daki fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-8A roketiyle yeni bir internet uydu grubunu başarıyla uzaya yerleştirdi.

WENCHANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir internet uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

Cuma günü Beijing saatiyle 07.26'da fırlatılan roket, 17. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
