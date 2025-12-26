Çin Yeni Bir İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin, Hainan'daki fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-8A roketiyle yeni bir internet uydu grubunu başarıyla uzaya yerleştirdi.
WENCHANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir internet uydu grubunu taşıyan Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.
Cuma günü Beijing saatiyle 07.26'da fırlatılan roket, 17. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel