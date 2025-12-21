Çin Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Gönderdi

WENCHANG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir iletişim teknolojisi test uydusu fırlattı.

Cumartesi günü Beijing saatiyle 20.30'da Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu, temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulama testleri gerçekleştirmek için kullanılacak.

Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 618'inci görevi oldu.