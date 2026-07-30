Haberler

Çin, yeni iletişim teknolojisi test uydularını uzaya gönderdi

Çin, yeni iletişim teknolojisi test uydularını uzaya gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAİYUAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni iletişim teknolojisi test uyduları gönderdi.

TAİYUAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni iletişim teknolojisi test uyduları gönderdi.

Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 09.00'da fırlatılan uydular, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uyduların başta uydu haberleşmesi, radyo ve televizyon yayıncılığı ile veri aktarımı olmak üzere çeşitli hizmetlerde ve ilgili teknolojilerin doğrulama testlerinde kullanılması planlanıyor.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 660'ncı uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Tüm ülke Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Yere göğe sığdıramadılar
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor