Çin, Yeni İletişim Teknolojisi Test Uyduğunu Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin, yeni bir iletişim teknolojisi test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamaya göre cuma günü Beijing saatiyle 00.47'de Uzun Yürüyüş-3B roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulaması için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 569. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.