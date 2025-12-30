Haberler

Çin, "Tienhui-7" yer gözlem uydusunu fırlattı

Güncelleme:
Çin, Long March 4B roketiyle Tienhui-7 çok amaçlı yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı. Bu fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 622. taşıma görevi olarak kaydedildi.

Çin, "Tienhui" sınıfı çok amaçlı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Tienhui-7" uydusu, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 622. taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "gökleri çizmek" anlamına gelen Tienhui uyduları, coğrafi haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi ve bilimsel araştırma amacıyla kullanılıyor.

Bugüne dek 17 Tienhui uydusu uzaya gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
