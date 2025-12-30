Çin: Yemen'deki Taraflar Ülkede Barış ve Huzurun Bir An Önce Yeniden Tesisine Yönelik Koşulları Oluşturmalı

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Yemen'deki taraflara ülkenin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrısında bulunduklarını ve tarafların Yemen halkının çıkarlarını ön planda tutarak ülkede barış ve huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesine yönelik koşulları oluşturmasını temenni ettiklerini söyledi.

Basında yer alan bazı haberlerde son zamanlarda Yemen'in güneyindeki mevcut durumda değişiklikler olduğu bildirilmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen halkının genel çıkarları ışığında Güney Geçiş Konseyi'nden askeri gerginliği durdurmasını istemiş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın Yemen'de güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü, Yemen'in güneyindeki durumu takip ettiklerini söyledi. Sözcü, tarafların Suudi Arabistan ve BAE de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun barış çabalarına karşılık vermesini, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin inisiyatifi doğrultusunda aralarındaki farklılık ve anlaşmazlıkları siyasi diyalog yoluyla çözüme kavuşturmasını, tüm tarafların meşru endişelerini dikkate alan bir çözüm bulmasını ve Yemen'de barış ve istikrarın bir an önce yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.

Sözcü, kendi yöntemleriyle barış görüşmelerini teşvik etmeyi ve Yemen sorunuyla ilgili siyasi çözümün bir an önce sağlanması için yapıcı bir rol oynamayı sürdüreceklerini ifade etti.