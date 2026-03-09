Çin Yüksek Halk Mahkemesi: Çocuklara Karşı İşlenen Suçlara Sıfır Tolerans Yaklaşımımız Sürüyor

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin yargısı, çocuklara karşı işlenen suçlara sıfır tolerans yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin, Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumuna pazartesi günü sunduğu rapora göre, 2025 yılında çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili 40.000 davada 44.000 kişi mahkum edildi. Bu, sonuçlandırılan dava sayısında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüş anlamına geliyor.

Yüksek mahkeme, çocukların işlediği suçların önlenmesine yönelik çabaların da artırıldığını ve çocukları korumak amacıyla ortak bir güç oluşturulduğunu vurguladı.

Yüksek Halk Savcılığı da aynı gün sunulan çalışma raporunda, çocuklara karşı işlenen suçlardan geçen yıl kovuşturmaya uğrayan kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 2,2, kovuşturulan çocuk suçlu sayısının ise yüzde 9,8 azaldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua