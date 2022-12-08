Çin Yapımı Termik Santral, Iraklılar İçin İstikrarlı Enerji Arzı Sağlıyor

Irak'taki en büyük termik santral olan Çin yapımı Vasit Termik Santrali, Irak halkına istikrarlı bir enerji arzı sağlıyor.

Irak'taki en büyük termik santral olan Çin yapımı Vasit Termik Santrali, Irak halkına istikrarlı bir enerji arzı sağlıyor.

Shanghai Elektrik Grubu tarafından inşa edilen ve işletilen santral, Irak'ın elektriğinin yüzde 20'sini üretiyor.

Santral, Irak'ın güneyindeki Vasit vilayetinde, Dicle Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

SES 1 (Arapça): OMAR RAJI, Vasit Termik Santrali'nde Iraklı mühendis

"Birçok Iraklı burada benimle çalışıyor ve Çinli şirketler onlara iş fırsatları sağlıyor ve ailelerini geçindirmelerine yardımcı oluyor.

Çinliler ve ben burada işbirliği içinde, karşılıklı saygı ruhu içinde çalışıyoruz. Çinlilerle aramızda bir fark olduğunu düşünmüyorum, çünkü burada kardeşlik ve iyilik ruhuyla çalışıyoruz."

SES 2 (Arapça): ADEL MANATI, Vasit Termik Santrali Müdürü

"Önümüzdeki yıllarda Çinli şirketlerle daha fazla iş yaparak Irak'taki elektrik sıkıntısını ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.

Son olarak, istasyonların kurulumu, bakımı ve denetiminin yanı sıra yedek parçaların yüksek güvenilirliği alanındaki uzmanlıkları için başta Shanghai Elektrik Grubu olmak üzere, Çinli şirketlere teşekkür etmek istiyorum. Bu, elektrik enerjisinin istikrarını beraberinde getiriyor."

SES 3 (Çince): LV GUOQİNG, Vasit Termik Santrali Yöneticisi

"Geçtiğimiz on yılda, elektrik santrali 132,2 milyar kilovattan fazla elektrik üreterek Irak'ın enerji arzının güvence altına alınmasına önemli bir katkı sağladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor.

(XHTV)