Albüm: Çin, 'Yapay Güneş' Projesi Kapsamında Füzyon Enerjisinden Elektrik Üretimi Denemelerine Başlayacak
HEFEİ, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan ve "yapay güneş" projesi olarak adlandırılan Yanan Plazma Deneysel Süper İletken Tokamak (BEST) tesisi, ülkenin kontrollü nükleer füzyon alanındaki en önemli girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Tesiste, dünyanın ilk füzyon enerjisinden elektrik üretimine yönelik denemelerin başlatılması planlanıyor.
Kaynak: Xinhua