Çin, Yaogan yer gözlem uydu grubunu Long March 2C ile fırlattı

Çin, Yaogan yer gözlem uydu grubunu Long March 2C ile fırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Yaogan-51 07-09 uydu grubunu Long March 2C roketiyle Sıçuan'daki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlattı. Uydular planlanan yörüngeye yerleşti; fırlatma Long March roketleriyle yapılan 675. görev oldu, uyduların deneylerle elektromanyetik çevre tetkikinde kullanılacağı belirtildi.
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yaogan-51 07-09 uydu grubu, Long March 2C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 675. fırlatma görevi oldu.
Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, bilimsel deneyler ve elektromanyetik çevre tetkiki için kullanılacağı kaydedildi.
Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.