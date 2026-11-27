Çin, Yaogan 50-04 yer gözlem uydusunu Long March 6 ile uzaya gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin, Yaogan 50-04 yer gözlem uydusunu Long March 6 roketiyle uzaya gönderdi. Uydu planlanan yörüngeye yerleşirken fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 682. taşıma görevi oldu; uydu kadastro, hasat tahmini ve afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, Yaogan 50-04 uydusu, Long March 6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 682. taşıma görevi oldu.
Uzaktan algılama özelliğine sahip uydular, kadastro, hasat tahmini ve afet önleme ile yardım çalışmalarında kullanılacak.
Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor.
Kaynak: AA