Çin, İnternet Teknolojilerini Geliştirmek İçin Uzaya Test Uydusu Gönderdi
Çin, Guangdong eyaletinin Yangjiang kentinden internet teknolojisini yaygınlaştırmak amacıyla Smart Dragon-3 roketi ile bir test uydusu fırlattı. Uydu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
YANGJİANG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kenti açıklarından uzaya test uydusu gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 19.32'de Smart Dragon-3 (SD-3) taşıyıcı roketi tarafından internet teknolojisini yaygınlaştırmak amacıyla fırlatılan uydu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Denizden yapılan fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua