Çin: Daha Fazla Yabancı Sermayeli Ar-Ge Merkezi Kurulmasını Teşvik Edeceğiz

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, birçok çok uluslu şirketin Çin'deki faaliyetlerini imalat üssü seviyesinden inovasyon merkezine yükseltmesiyle, yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin Çin'in inovasyon sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin'deki yabancı Ar-Ge merkezlerinin, yerele yönelik uyum sürecinin gerekliliklerini karşılayan yapılar olmaktan çıkarak, küresel inovasyonun merkezleri olma yönünde ilerlediğini belirtti.

2025 yılında ülkede bilimsel araştırma ve teknik hizmetler sektörüne yapılan fiili yabancı yatırımların, ülke toplamının yaklaşık beşte birini oluşturduğunu kaydeden He, bu oranın yedi yıldır kesintisiz şekilde istikrarlı artışını sürdürdüğünü vurguladı.

2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27,2 artışla sektörde 14.000 yeni yabancı sermayeli işletmenin kurulduğunu ifade eden He, AstraZeneca, Philips ve Porsche gibi birçok çok uluslu şirketin son yıllarda Çin'de Ar-Ge merkezleri açtığını hatırlattı.

Bakanlık olarak ilgili birimlerle işbirliği yaparak daha fazla çok uluslu şirketin Ar-Ge faaliyetlerini Çin'e taşımasını teşvik edeceklerini söyleyen He, bu şirketlerin ülkenin eksiksiz endüstriyel sisteminden, güçlü yetenek havuzundan ve zengin uygulama senaryolarından yararlanmasına yardımcı olacaklarını ifade etti.

