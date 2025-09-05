Haberler

Çin, Xichang'dan Yeni Uydu Fırlattı

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Shiyan-29 adlı yeni bir test uydusunu başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Fırlatma, Uzun Yürüyüş-3C roketi ile gerçekleştirildi.

XİCHANG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir test uydusunu uzaya gönderdi.

Shiyan-29 uydusu, Uzun Yürüyüş-3C taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-1 üst kademesi ile cuma günü Beijing saatiyle 10.34'te fırlatıldı. Uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.

Uydu, esas olarak uzay ortamının keşfi ve ilgili teknoloji testleri için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 592. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
