Çin, vizesiz geçiş politikasını genişletti

ÇEKİM TARİHİ: 2 Temmuz/11 Temmuz 2024

KONUM: Chongqing, Çin

1. Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan havalimanında yolcuların çeşitli görüntüleri

5. SES 4 (İngilizce): PETROS LIGOXYGAKIS, Yunan yolcu

54 ülkeden gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, Çin genelinde 18 eyalet düzeyindeki 38 limanda geçerli olan 72/144 saatlik transit vizesiz geçiş politikalarından faydalanabiliyor.

Gelen turist piyasasını canlandırmak isteyen Çin, öte yandan vizesiz giriş politikasını 1 Temmuz'dan itibaren Yeni Zelanda, Avustralya ve Polonya'yı da kapsayacak şekilde genişletti.

Çin Ulusal Göç İdaresi'ne (NIA) göre, Ocak ayından Haziran ayına kadar olan süreçte, yabancılar tarafından vizesiz yapılan girişlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 190,1 artarak 8,54 milyonu aştı. Bu sayı yurtdışından gelen yolcuların yüzde 52'sine tekabül ediyor.

"Güzel dağların etrafında dolaşacağız ve yerel kültürü, yemekleri göreceğiz. Çin'i seviyorum. Yıllardır ziyaret ediyorum."

"Sürekli vize başvurusu yapmak yerine, Avustralya'dan ayrılabildiğimde gelip istediğim yere gidebilirim, herhangi bir zamanda gelip torunumu görebilirim."

"Bence bu harika çünkü bebeğim Avustralyalı, ben Çinliyim, eşim ise Avustralyalı. Çin'e gelip ailelerimizi ziyaret edebilmemiz için oldukça kullanışlı."

SES 4 (İngilizce): PETROS LIGOXYGAKIS, Yunan yolcu:

"Çok güvende hissediyorum, hiç Çince bilmeseniz bile her şeyi yapmak çok kolay."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)