Çin ve Vietnam, 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nı Düzenleyecek
Çin Savunma Bakanlığı, Çin ile Vietnam arasında Mart ayında 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nın gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlik, deniz filosu devriyeleri ve eğitim tatbikatlarını içerecek.
BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Vietnam'ın Mart ayının ortalarında 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nı gerçekleştireceğini duyurdu.
Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, etkinliğin Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Vietnam'ın Quang Ninh eyaletindeki belirlenen bölgelerde ve limanlarda, ayrıca Beibu Körfezi sularında yapılacağını belirtti.
Açıklamaya göre, iki taraf ortak deniz filosu devriyeleri ve eğitim tatbikatları düzenleyecek. Ayrıca taraflar, sınır bölgelerindeki sivillerle tıbbi danışma ve kültürel etkinlikler yapacak.