Çin ve Vietnam, 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nı Düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ile Vietnam arasında Mart ayında 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nın gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlik, deniz filosu devriyeleri ve eğitim tatbikatlarını içerecek.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Vietnam'ın Mart ayının ortalarında 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, etkinliğin Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Vietnam'ın Quang Ninh eyaletindeki belirlenen bölgelerde ve limanlarda, ayrıca Beibu Körfezi sularında yapılacağını belirtti.

Açıklamaya göre, iki taraf ortak deniz filosu devriyeleri ve eğitim tatbikatları düzenleyecek. Ayrıca taraflar, sınır bölgelerindeki sivillerle tıbbi danışma ve kültürel etkinlikler yapacak.

Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi

Savaş sürerken ABD'den Türkiye'nin yanı başında sürpriz adım
Silah çeken şoförü kurşun yağmuruna tuttular

Şoförün hareketini görünce aracı kurşun yağmuruna tuttular
İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü

İran'ın en büyük destekçisi! Komutanları uykusunda öldürüldü
Henüz ömrünün baharındaydı! 20 yaşındaki futbolcudan acı haber

Türk futbolunun acı kaybı! 20 yaşında hayatını kaybetti
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi

Savaş sürerken ABD'den Türkiye'nin yanı başında sürpriz adım
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti

Oğuzhan'ı çıldırtan olay: Ağlamayacaksın