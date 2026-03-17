Çinli Üst Düzey Yetkililer Vietnam Başbakanı ile Bir Araya Geldi

HANOİ, 17 Mart (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ve Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi, 16 Mart 2026.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, pazartesi günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ve Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya geldi.

Üç üst düzey Çinli yetkili, diplomasi, savunma ve kamu güvenliği alanlarını kapsayan Çin-Vietnam "3+3" stratejik diyaloğunun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısına katılmak üzere Vietnam'da bulunuyor.

Vietnam Başbakanı görüşmede, Çin'in Vietnam'ın tüm dış politika öncelikleriyle uyumlu tek ülke olduğunu ve Çin ile ilişkilerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesinin Vietnam partisi ve hükümeti için en önemli öncelik ve stratejik bir tercih olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)

