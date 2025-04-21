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Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde Ortak Sahil Güvenlik Devriyesine Başladı

Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde Ortak Sahil Güvenlik Devriyesine Başladı
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Çin ve Vietnam sahil güvenlikleri, Beibu Körfezi'nde 2025 yılının ilk ortak devriyesine başladı. İki ülkenin gemileri, deniz balıkçılığına yönelik denetim ve düzenleyici faaliyetlerde bulunacak.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Vietnam sahil güvenlikleri pazartesi günü Beibu Körfezi'nde 2025 yılının ilk ortak devriyesine başladı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Yongxing ve Xisha adlı sahil güvenlik gemileri, Vietnam sahil güvenlik gemileri 8004 ve 8003 ile birlikte devriye görevi için ortak bir filo oluşturdu.

Operasyon sırasında iki tarafın, Beibu Körfezi sularında faaliyet gösteren iki ülkenin balıkçı gemilerine yönelik kolluk denetimleri gerçekleştireceği, deniz balıkçılığına yönelik düzenleyici faaliyetlerde bulunacağı, denizdeki acil durumlara etkin şekilde müdahale edeceği ve denizcilik istikrarını ortaklaşa koruyacağı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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