Çin ve Tayland, Yapay Zeka Destekli Meteorolojik Afet Tahmin Laboratuvarı Kuracak

SHANGHAİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, enerji, tarım ve altyapı alanlarındaki sınır ötesi projelere sürekli meteorolojik destek sağlamak amacıyla Tayland ile meteorolojik afetlerin akıllı tahmini ve erken uyarısına yönelik bir ortak laboratuvar kuracaklarını duyurdu.

Duyuru cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen meteoroloji konulu alt forumda yapıldı.

Yapay zeka destekli meteoroloji uygulamaları alanındaki dünyanın ilk ikili işbirliği laboratuvarı olan ortak laboratuvar, tayfun, şiddetli yağış, yüksek sıcaklık ve kuraklık gibi afetlere yönelik akıllı erken uyarı teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Çin Meteoroloji İdaresi'nin açıklamasına göre laboratuvar, Çin'in MAZU akıllı meteorolojik erken uyarı sistemini temel alacak.

Ortak laboratuvarın araştırma ekibi, atmosfer bilimi, yapay zeka, enerji sistemleri, tarımsal meteoroloji ve sınır ötesi bölgesel işbirliği alanlarında uzman 40'tan fazla kişiden oluşacak.

Kaynak: Xinhua