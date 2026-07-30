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Çin ve Tayland ağustosta ortak hava tatbikatı düzenleyecek

Çin ve Tayland ağustosta ortak hava tatbikatı düzenleyecek
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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) --Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ile Tayland'ın ağustos ayında Tayland'da "Şahin Vuruşu-2026" ortak hava kuvvetleri tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) --Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ile Tayland'ın ağustos ayında Tayland'da "Şahin Vuruşu-2026" ortak hava kuvvetleri tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Jiang perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in tatbikata farklı tipte uçakların yanı sıra karada konuşlu hava savunma birlikleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri unsurlar göndereceğini söyledi.

Jiang, iki tarafın hava savunması ile insani yardım ve afetlere müdahale senaryolarını içeren ortak tatbikatlar gerçekleştireceğini de belirtti.

Sözcü, iki ülke hava kuvvetleri arasında düzenlenen bu türdeki dokuzuncu eğitim faaliyeti olan tatbikatın, Çin ile Tayland arasındaki geleneksel dostluğu ve tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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