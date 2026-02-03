Haberler

Çin ve Singapur, Telekom ve Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadelede İşbirliğini Artıracak

Çin ve Singapur, Telekom ve Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadelede İşbirliğini Artıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, Singapur ile uyuşturucu ile mücadele, göç yönetimi ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını duyurdu.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Beijing'de Singapur Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam ile bir araya geldi.

Wang pazartesi gerçekleşen görüşmede, Çin'in Singapur ile uyuşturucuyla mücadele, göç yönetimi, telekom ve çevrimiçi dolandırıcılık ile mali suçlarla mücadele gibi alanlarda işbirliğini artırmaya ve ilgili mekanizmaları geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Wang ayrıca, daha fazla tatbiki sonuç elde etmek ve her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Çin'in iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için Singapur ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Wang, kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki ikili işbirliğinin stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınıp geliştirileceğini söyledi.

Shanmugam ise Çin'le yakın iletişimi sürdürerek kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanlarında tatbiki işbirliğini artırmaya istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti