Çin ve Rusya 3. Ortak Füze Savunma Tatbikatını Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları aralık ayı başında Rusya'da üçüncü ortak füze savunma tatbikatını gerçekleştirdi.

Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde cumartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatın herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı ve mevcut uluslararası ya da bölgesel gelişmelerle bağlantısı bulunmadığı ifade edildi.