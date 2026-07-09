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Çin ve Rusya Gerçek Silah ve Mühimmatın Kullanıldığı Deniz Tatbikatlarına Başladı

Çin ve Rusya Gerçek Silah ve Mühimmatın Kullanıldığı Deniz Tatbikatlarına Başladı
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Çin ve Rusya donanmaları, 'Ortak Deniz-2026' tatbikatı kapsamında Qingdao yakınlarında gerçek silah ve mühimmat kullanarak deniz tatbikatlarına başladı. Tatbikatta ortak keşif, hava savunma, füzesavar savunma ve denizaltı arama kurtarma operasyonları yer alıyor.

KAİFENG DESTROYERİNİN GÜVERTESİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarına ait gemiler, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kenti yakınlarında belirlenen bölgelerde gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı deniz tatbikatlarına başladı.

Söz konusu faaliyetler, pazartesi günü başlayan ve birliklerin intikali, liman merkezli planlama ve deniz operasyonları olmak üzere üç aşamadan oluşan "Ortak Deniz-2026" tatbikatının bir parçası.

Tatbikat planına göre deniz aşamasında ortak keşif, hava savunma ve füzesavar savunma eğitimlerinin yanı sıra koordineli denizaltı arama kurtarma operasyonları da gerçekleştirilecek.

Tatbikata katılan Çinli ve Rus personel, deniz aşaması öncesinde birbirlerinin donanma gemilerini ziyaret etmek de dahil olmak üzere karada bir dizi etkileşim etkinliği gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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