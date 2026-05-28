Çin ve Rusya, Kolluk ve Yargı Alanlarında İşbirliğini Artıracak

Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, Beijing'de Rusya Başsavcısı Gutsan ile görüştü. Taraflar, kolluk ve yargı işbirliğini artırma, sınır ötesi suçlarla mücadele ve çok taraflı platformlarda koordinasyon konularında mutabık kaldı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, başkent Beijing'de Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan ile bir araya geldi. Taraflar, kolluk ve yargı işbirliğini daha da artırma konusunda mutabık kaldı.

Wang çarşamba günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, kolluk ve yargı etkileşimlerini artırmak ve sınır ötesi suçlarla mücadelede işbirliğini güçlendirmek üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang, çok taraflı platformlarda Rusya ile yakın koordinasyon ve işbirliği yapmaya, kolluk ve yargı işbirliğini sürekli derinleştirmeye ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının yeni zirvelere ulaşmasını, daha istikrarlı şekilde ilerlemesini ve daha ileriye gitmesini teşvik etme konusuna yeni katkılarda bulunmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Gutsan ise Çin ile kolluk ve yargı alanlarındaki tatbiki işbirliğini sürekli olarak sağlamlaştırıp derinleştirmeye ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya istekli olduklarını söyledi.

İki taraf, ilgili işbirliği belgelerini imzaladı.

Kaynak: Xinhua
