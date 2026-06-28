Haberler

Çin ve Rusya, 11. Ortak Stratejik Hava Devriyesini Gerçekleştirdi

Çin ve Rusya, 11. Ortak Stratejik Hava Devriyesini Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Rus orduları, Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kesiminde 11. ortak stratejik hava devriyesini gerçekleştirdi. Devriye, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığı vurguladı.

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları, Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kesimi üzerindeki ilgili hava sahasında 11. ortak stratejik hava devriyesini gerçekleştirdi.

Çin Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre cumartesi günü gerçekleştirilen devriye, iki tarafın bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emlakta 'uygun fiyatlı ev' tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Emlakta "uygun fiyatlı ev" tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç