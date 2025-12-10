Çin ve Rus Orduları 10. Ortak Stratejik Hava Devriyesini Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları, iki taraf arasındaki yıllık işbirliği planı çerçevesinde Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kesimi üzerindeki ilgili hava sahasında ortak stratejik hava devriyesi gerçekleştirdi.

Salı günü gerçekleştirilen devriye, iki ordunun 2019'dan bu yana düzenlediği 10. ortak stratejik hava devriyesi oldu.