Çin ve Rus Donanmalarından Ortak Tatbikat

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Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus donanmalarının Vladivostok açıklarında ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Tatbikat, her iki ülkenin yıllık işbirliği planı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Rus donanmalarının, Rusya'nın Vladivostok kenti yakınlarındaki deniz ve hava sahalarında ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında ağustos ayındaki tatbikatın ardından her iki taraftan tatbikata katılan bazı kuvvetlerin de Pasifik Okyanusu'nda Çin ve Rus donanmalarının 6. ortak deniz devriyesini gerçekleştireceğini belirtti.

Zhang, Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı çerçevesinde düzenlenecek programın herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve mevcut uluslararası ya da bölgesel durumla ilişkili olmadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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