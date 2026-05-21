Xi ve Zerdari, Çin-Pakistan Diplomatik İlişkilerinin 75. Yıldönümünde Birbirlerine Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi perşembe günkü mesajında, dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı olan Çin ve Pakistan'ın iyi günde kötü günde dayanışma sergileyen iyi dostlar ve her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları olduğunu belirtti.

Xi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun Çin ile Pakistan arasındaki dostluğun, 75 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden bu yana her zaman kaya gibi sağlam durduğunu ve sarsılmadığını ifade etti.

İki ülkenin uzun süredir üst düzey karşılıklı siyasi güveni, tatbiki işbirliğini, güvenlik işbirliğini ve uluslararası işbirliğini sürdürdüğüne dikkat çeken Xi, bunun ülkeler arası ilişkilere örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Çin-Pakistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, Çin-Pakistan ilişkilerinin her iki halka daha fazla fayda sağlaması ve bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunması amacıyla, stratejik iletişimi güçlendirme, geleneksel dostluğu ileriye taşıma, çok yönlü işbirliğini derinleştirme ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmada diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirmek üzere Zerdari ile çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

