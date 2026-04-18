Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Afrika'nın Güvenilir Ortağı Olmayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Afrika'nın her zaman güvenebileceği bir ortak olduğu ve Çin diplomasisinin gelişmekte olan ülkeler ile Afrika'daki ortaklarının yanında kararlı şekilde durduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Namibya Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Bakanı Selma Ashipala Musavyi ile bir araya geldi.

Wang, Çin-Namibya işbirliğinin genişletilip derinleştirilmesinin iki halkın çıkarına olduğunu belirterek, bunun Çin- Afrika ilişkilerinin gelişim eğilimiyle uyumlu olduğunu ve Küresel Güney'in dayanışmayı güçlendirme çabalarını yansıttığını ifade etti.

Wang ayrıca, iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatların hayata geçirilmesi ve Çin-Namibya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının içeriğinin sürekli olarak zenginleştirilmesi konusunda Namibya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Çin'in gümrük vergisi muafiyeti politikasının sağladığı fırsatlardan tam olarak yararlanılması ve tarım, halkın geçim kaynakları ile gençlerin gelişimi gibi kilit alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi için Namibya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Ashipala Musavyi ise Çin'in Namibya ve diğer Afrika ülkelerine uzun süredir sağladığı desteği takdir ettiklerini belirterek, uluslararası konjonktür ne yönde gelişirse gelişsin Namibya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını sürdüreceğini ve Çin ile dostane işbirliğini ilerletme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

