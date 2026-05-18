Haberler

Çin ve Moğolistan, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Moğolistan orduları, İç Moğolistan'da mayıs sonu-haziran başında 'Bozkır Panteri 2026' adlı ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikat, yasa dışı silahlı gruplara karşı ortak saldırı ve bölgesel istikrarın korunmasına odaklanacak.

Çin ve Moğolistan ordularının, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ortak askeri eğitim tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ciang Bin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Bozkır Panteri 2026" adı verilen tatbikatın mayıs sonu ve haziran başında yapılacağını duyurdu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek tatbikatın yasa dışı silahlı gruplara yönelik ortak saldırılara odaklanacağını ifade eden Sözcü Ciang, tatbikatın, iki tarafın bölgesel barışı ve istikrarı koruma kabiliyetlerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Çin ile Moğolistan arasında, Çin'in kuzey ve kuzeydoğusu boyunca uzanan geniş steplerle kaplı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde etnik Moğol nüfusu yoğun olarak yaşıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneyi bu hale getirdi
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı