Çin ve Moğolistan, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Çin ve Moğolistan ordularının, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde ortak askeri eğitim tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ciang Bin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Bozkır Panteri 2026" adı verilen tatbikatın mayıs sonu ve haziran başında yapılacağını duyurdu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek tatbikatın yasa dışı silahlı gruplara yönelik ortak saldırılara odaklanacağını ifade eden Sözcü Ciang, tatbikatın, iki tarafın bölgesel barışı ve istikrarı koruma kabiliyetlerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Çin ile Moğolistan arasında, Çin'in kuzey ve kuzeydoğusu boyunca uzanan geniş steplerle kaplı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde etnik Moğol nüfusu yoğun olarak yaşıyor.