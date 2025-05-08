Çin ve Mısır Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Hava Kuvvetleri, Mısır Hava Kuvvetleri ile yakın zamanda Mısır'daki bir hava üssünde gerçekleştirilen ortak tatbikatta J-10C, KJ-500 ve YY-20 gibi savaş uçaklarını görevlendirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang iki ülkenin hava kuvvetlerinin 17 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde ilk kez 'Medeniyet Kartalları-2025' adlı bir ortak tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhang, perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in ortak tatbikat için ilk kez Afrika'ya uçak gönderdiğini belirtti.

İki tarafın da hava üstünlüğü operasyonları, Düşman Hava Savunmalarının Bastırılması (SEAD), savaş alanı arama-kurtarma ve karma uçuş gibi konularda tatbikat yaptığını belirten Zhang, eğitim modelleri, hava muharebe taktikleri ve havada yakıt ikmali konularında da fikir alışverişlerinde bulunulduğunu ifade etti.

Zhang, tatbikatın katılımcı birliklerin teknik ve taktik yeterliliklerini artırdığını, iki ordu arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve tatbiki işbirliğini derinleştirdiğini vurguladı. Sözcü ayrıca tatbikatın, Çin Hava Kuvvetlerinin uzun mesafeli kuvvet intikali, hızlı konuşlanma ve sistematik operasyonlardaki yeteneklerinin test edilmesine olanak sağladığını söyledi.