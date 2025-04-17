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Çin ve Malezya, Ortak '2+2' Diyalog Mekanizması Oluşturuyor

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Çin ve Malezya, dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında '2+2' adlı yeni bir diyalog mekanizması oluşturacaklarını duyurdu. Bu mekanizma, ulusal güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini ve koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.

Çin ve Malezya, dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında "2+2" adı verilen ortak diyalog mekanizmasını oluşturacaklarını bildirdi.

İki ülkeden yapılan ortak açıklamada, yeni mekanizmanın, üst düzey temasları artırmayı ve ulusal güvenlik, savunma ve kanun koruma alanlarında koordinasyonu geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Taraflar, "2+2" adı verilen ortak diyalog mekanizmasının, bakanlıklar arasında stratejik iletişimi güçlendirerek siyasi işbirliği ve güvenliği geliştirmesini umduklarını vurguladı.

Açıklama, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 15-17 Nisan'da Malezya'ya yaptığı üç günlük ziyaretin ardından geldi.

Çin lideri, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunmuştu.

Şi, 3 ülkeyi kapsayan turunda jeopolitik cepheleşmeye, tek taraflılığa ve korumacılık eğilimlerine karşı mücadele etmek için Malezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğu mesajını vermişti.

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Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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