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Çin ve Laos "2026 Barış Treni" ortak kurtarma tatbikatına başladı

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VİYENTİYAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Çin-Laos "2026 Barış Treni" İnsani Tıbbi Kurtarma Ortak Tatbikatı'nın açılış töreni, 7 Eylül 2026. Çin-Laos "2026 Barış Treni" İnsani Tıbbi Kurtarma Ortak Tatbikatı pazartesi günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da başladı.

VİYENTİYAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Çin-Laos "2026 Barış Treni" İnsani Tıbbi Kurtarma Ortak Tatbikatı'nın açılış töreni, 7 Eylül 2026.

Çin-Laos "2026 Barış Treni" İnsani Tıbbi Kurtarma Ortak Tatbikatı pazartesi günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da başladı.

Çin komuta ve koordinasyon grubundan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, bu yılki tatbikat Çin ile Laos arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü, Çin-Laos Dostluk Yılı ve Çin-Laos Demiryolu'nun hizmete açılmasının 5. yıldönümü kapsamında düzenleniyor. Tatbikat, aynı zamanda iki ordunun bu kapsamda düzenlediği ortak tatbikatların 6'ncısı olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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