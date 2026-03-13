Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kübalı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile Parrilla'nın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Rodriguez perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede Wang'a mevcut durum hakkında bilgi vererek, Küba'ya verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

İki taraf da ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua
