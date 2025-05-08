Çin ve Kamboçya Ortak Tatbikat Düzenleyecek

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Kamboçya silahlı kuvvetleri, Kamboçya'da ortak bir tatbikat düzenleyecek. Söz konusu tatbikat mayıs ayı ortasından sonuna kadar sürecek.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang Xiaogang, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Altın Ejderha-2025 kod adlı tatbikatın, ortak terörle mücadele ve insani ve afet yardımı operasyonlarına odaklanacağını söyledi.

Tatbikatın hem karada ve denizde hem de ilgili hava sahalarında gerçekleştirileceğini kaydeden Zhang, tatbikat sırasında kültürel ve sportif etkileşimler ile gemilerde halka açık etkinliklerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Bunun, Çin ve Kamboçya orduları arasında düzenlenen 7. tatbikat olacağını ifade eden Zhang, "Bu tatbikat, iki taraf arasındaki tatbiki işbirliğini kolaylaştıracak ve yeni dönemde her koşulda geçerli, ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasına katkıda bulunacak" dedi.