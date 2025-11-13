Çin ve İspanyol Kraliyetleri Engelli Çocuklarla Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan ve İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz Rocasolano, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Engelliler için Hizmet Gösterim Merkezi'nde "Şarkılar ve Gülümsemeler" adlı Çin şarkısını söyleyen görme engelli çocukları izliyorlar, 12 Kasım 2025.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Çin'e yaptığı resmi ziyarette kendisine eşlik eden Letizia, Peng ile birlikte çarşamba günü Beijing Engelliler için Hizmet Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)