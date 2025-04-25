Çin ve Fransa'dan Gama Işını Patlaması Keşfi

SHANGHAİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Fransa tarafından ortaklaşa geliştirilen bir astronomi uydusu Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi, 13 milyar yıl öncesine ait bir gama ışını patlaması tespit etti. Işının, bir yıldızın çökerek kara delik ya da nötron yıldızı oluşturması sürecinin erken dönemlerinden geldiği düşünülüyor. Söz konusu keşif, insanlığa evrenin oluşumunun erken dönemine bakma imkanı sunuyor.

Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi tarafından yapılan keşif, perşembe günü Çin'in Shanghai kentinde Çin Uzay Günü vesilesiyle düzenlenen bir törende duyuruldu.

Projenin Çinli baş araştırmacısı Wei Jianyan, 22 Haziran 2024'te fırlatılan Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi, yörünge içi testleri tamamlayarak olağan dışı davranışlar sergileyen birkaç gama ışını patlaması da dahil olmak üzere 100'den fazla gama ışını patlaması tespit ettiğini söyledi.