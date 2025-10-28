Haberler

Çin ve Finlandiya İlişkileri 75. Yıldönümünü Kutladı

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli gelişmelere tanıklık ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, salı günü gönderdiği mesajında "binlerce gölün" bulunduğu güzel bir ülke olan Finlandiya'nın, Çin ile hükümetler arası ticaret anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yıl boyunca Çin-Finlandiya ilişkilerinin, sosyal sistem ve ideoloji farklılıklarını aşarak uluslararası arenadaki değişikliklerin sınavlarından başarıyla geçtiğini kaydeden Xi, siyasi, ekonomik, ticari, halklar arası, kültürel ve diğer alanlarda da işbirliğinin istikrarlı şekilde derinleştiğini belirtti.

Stubb'ın geçtiğimiz ekim ayında Çin'e başarılı resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, bu ziyaret sırasında Çin ile Finlandiya arasında geleceğe dönük yeni tip bir işbirliği ortaklığının geliştirilmesine yönelik bir ayrıntılı plan hazırladıklarını ifade etti.

Çin-Finlandiya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğine dikkat çeken Xi, geleneksel dostluklarını ileri taşımak, tüm alanlarda ikili işbirliğinde yeni bir çığır açmak ve eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi ilerletmek üzere Stubb ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
