Çin ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, İlişkileri Güçlendirme Konusunda Anlaştı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Ermenistan'ın her zaman birbirlerine saygı ve güven duyduklarını ifade etti. Wang, iki ülke arasındaki dostluğu ilerletmek, karşılıklı güveni sağlamlaştırmak, işbirliğini derinleştirmek, iki ülkenin kalkınma ve yeniden canlanmasına katkıda bulunmak ve iki halka daha fazla fayda getirmek üzere Ermenistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang, gerçek çok taraflılığı uygulamak ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumak için Ermenistan da dahil olmak üzere tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Wang ayrıca, üç büyük küresel inisiyatifin uygulanmasını teşvik etmeye ve herkes için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Her zaman olduğu gibi Ermenistan'ın ulusal egemenlik ve bağımsızlığını korumasına ve halkı tarafından desteklenen ve kendi ulusal şartlarına uygun bir yol belirlemesine destek vereceklerini kaydeden Wang, Ermenistan'ın tek Çin ilkesine bağlılığını ve Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'in tutumunu kararlılıkla desteklemesini takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Mirzoyan ise Ermenistan'ın tek Çin ilkesine bağlılığını ve Çin'in temel çıkarlarının korunması konusunda Çin'e verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi. Çin ile bağlantı imkanları, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını belirten Mirzoyan, uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye ve iki ülke arasında daha istikrarlı, dostane ve stratejik bir ortaklık kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki taraf, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesi ve İsrail-İran çatışmasıyla ilgili konularda da görüş alışverişinde bulundu.