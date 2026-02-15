Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Çekya İlişkileri Yeniden Sağlıklı Bir Yola Girmeli

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çekya ile ikili ilişkileri sağlıklı bir gelişme sürecine geri döndürmek ve kaybedilen zamanı telafi etmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, bu açıklamayı cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı sırasında Çekya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede yaptı.

Bu yıl Çin-Çekya stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke arasında köklü bir dostluk geleneği bulunduğunu, ancak ikili ilişkilerin son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ve bunun hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmediğini ifade etti.

Çin'in yeni Çekya hükümetinin ilişkileri iyileştirmeye yönelik proaktif yaklaşımını takdir ettiğini dile getiren Wang, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Çekya tarafının Çin'e ilişkin doğru bir anlayış geliştirmesini, tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesini umduklarını belirtti.

Wang ayrıca her iki tarafı da her düzeyde ve çeşitli alanlarda etkileşimi teşvik etmeye ve karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya, pragmatik işbirliği için sağlam bir temel oluşturmaya davet etti.

Macinka ise Çin'i küresel bir güç olarak nitelendirerek, Çekya'nın iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa büyük önem verdiğini söyledi.

Macinka, stratejik ortaklığın 10. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Çekya'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Macinka, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olarak tanıdığını ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına saygı duyduğunu ve desteklediğini söyledi.

Macinka ayrıca Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesini, üst düzey temasların yeniden başlatılmasını ve ekonomi, ticaret, turizm ile halklar arası etkileşim alanlarında işbirliğinin ilerletilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.