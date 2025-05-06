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Çin ve Avrupa Parlamentosu Etkileşimini Yeniden Başlatma Kararı Aldı

Çin ve Avrupa Parlamentosu Etkileşimini Yeniden Başlatma Kararı Aldı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun karşılıklı etkileşimlere yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. İki taraf arasındaki diyalog ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı üzere karşılıklı etkileşimlere yönelik kısıtlamaları eş zamanlı ve kapsamlı şekilde kaldırmaya karar verdiklerini söyledi.

Lin, salı günkü basın toplantısında Çin ile Avrupa Birliği yasama organları arasındaki etkileşimin herkesin bildiği nedenlerden dolayı son birkaç yıldır çalkantılı bir süreçten geçtiğini belirtti.

Sözcü, mevcut koşullar altında diyalog ve işbirliği geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına iki tarafın da inandığını kaydetti.

Lin, "Çin ile AB'nin yasama organları arasındaki etkileşimin tam olarak yeniden başlamasıyla iki taraf arasındaki iletişim ve anlayışın derinleşerek Çin-Avrupa ilişkilerinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandırması inanç ve beklentisindeyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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