Çin ve Avrupa Birliği Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıldönümünde Sempozyum Düzenlendi

BUDAPEŞTE, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin ile Avrupa Birliği arasında diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 50. yıldönümünü kutlamak üzerine pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen Çinli ve Avrupalı akademisyen ve diplomatlar, küresel belirsizliğin arttığı bir dönemde ortak çıkarlar ve pragmatik işbirliğine odaklanılması çağrısında bulundu.

"Çalkantılı Bir Dünyada Çin-AB İlişkilerini Yeniden Düşünmek ve Yeniden Şekillendirmek" başlıklı sempozyum, Macaristan Avrasya Merkezi ile Fudan Üniversitesi Çin-AB İlişkileri Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Etkinlikte Çin, Macaristan, Çekya ve Sırbistan'dan akademisyenlerin son yarım yüzyılda Çin-AB ilişkilerinin gelişimine ilişkin görüşlerini kaleme aldığı "Çin-Avrupa İlişkileri ve Uluslararası Düzenin Yeniden Şekillenmesi" başlıklı yeni ortak akademik kitabın tanıtımı yapıldı.