Çin, 10 Yıllık Koruma Programı Kapsamında Münih'teki Hayvanat Bahçesine 2 Dev Panda Gönderecek

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Münih'teki Hellabrunn Hayvanat Bahçesi ile dev pandaların korunmasına yönelik 10 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği, iki dev panda Çin'den Almanya'ya gönderilecek.

MÜNİH, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Almanya'nın Münih kentinde bulunan Hellabrunn Hayvanat Bahçesi ile dev pandaların korunmasına yönelik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Çarşamba günü imzalanan anlaşma uyarınca Çin, iki dev pandayı 10 yıl süreyle Hellabrunn Hayvanat Bahçesi'ne gönderecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Çinli uzmanların iki dev pandanın sağlıklı koşullarda yaşayabilmesini sağlamak amacıyla Münih'e birçok ziyaret gerçekleştirerek inceleme ve değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

An itibarıyla Almanya'nın Berlin Hayvanat Bahçesi'nde de Çin'den gönderilmiş dev pandalar bulunuyor. 2017 yılında, Meng Meng ve Jiao Qing adlı pandalar, 15 yıllık bir işbirliği anlaşması kapsamında Chengdu'dan Berlin'e gönderilmişti. Meng Meng'in 2019 yılında dünyaya getirdiği ikiz yavrular, Meng Xiang ve Meng Yuan, Almanya'daki ilk dev panda doğumu olarak kayda geçti. Erkek yavrular Aralık 2023'te Çin'e geri gönderildi.

Açıklamada ayrıca, Meng Meng'in 22 Ağustos 2024'te dişi ikiz yavrular Meng Hao ve Meng Tian'ı dünyaya getirdiği, yavruların Çin'e dönmeden önce 2-4 yıl boyunca Berlin'de kalmasının planlandığı belirtildi.

