Çin ve ABD Savunma Bakanları Singapur'da Görüştü

SİNGAPUR, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Singapur'da 21. Shangri-La Diyalog toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Dong, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, uluslararası toplumun iki ülkenin orduları arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesini beklediğini ve ABD ile Çin'in orta noktada buluşmasını, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı ciddiyetle uygulamasını ve iki ordunun birbirleriyle geçinmesinin doğru yolunu keşfetmesini umduğunu söyledi.

Dong, Çin'in, ABD tarafının taahhütlerini ciddi şekilde ihlal etmesine ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller gönderme eylemine kararlı şekilde karşı çıktığını vurguladı.

Bakan, ABD'den "Taiwan'ın bağımsızlığını" askeri yardım sağlamak suretiyle hiçbir şekilde desteklememesini beklediklerini belirtti.

Dong, Ren'ai Resifi gibi konularda Çin'in farklılıkları eşit koşullarda gerçekleştirilecek istişareler yoluyla çözüme kavuşturmaktan yana olduğunu, ancak provokasyonları tırmandıracak eylemleri asla göz ardı etmeyeceğini kaydetti.

İki taraf başka konularda da görüş alışverişinde bulundu.