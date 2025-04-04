Çin ve ABD Orduları Arasındaki Güvenlik Görüşmeleri

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin ve ABD orduları arasında Shanghai'da 2025 Çin-ABD Ordu Deniz İstişare Anlaşması çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Çin donanmasının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen toplantıda iki taraf, eşitlik ve saygı temelinde son çalışma grubu toplantısından bu yana deniz ve hava alanındaki güvenlik durumu hakkında samimi ve yapıcı etkileşimlerde bulundu.

Hava ve Deniz Temaslarında Güvenlik için Davranış Kuralları'nın uygulanmasını değerlendiren taraflar, iki ülke arasındaki deniz askeri güvenliğinin artırılmasına yönelik önlemleri ele aldı.

Donanma gemi ve uçaklarının güvenliğinin ulusal güvenlikten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Çin tarafı, ABD ordusuna ait gemi ve uçakların Çin'in etrafındaki deniz ve hava sahalarında keşif, tarama ve yüksek yoğunluklu tatbikatlar yürütmesinin, yanlış anlama ve yanlış hesaplamalara yol açıp Çin'in egemenlik ve askeri güvenliğini tehlikeye atabileceğini vurguladı.

Çin ordusunun yasa ve yönetmelikler uyarınca her türlü tehlikeli provokatif eyleme karşılık vereceği ve ulusal toprak egemenliği ve deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı belirtildi.