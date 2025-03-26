Çin ve ABD İlişkileri Üzerine Önemli Görüşme

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evan Greenberg ile bir araya geldi, 26 Mart 2025. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)